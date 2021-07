AirSelfie AIR PIX è il drone tascabile per foto

Il mondo dei droni è riuscito a mostrarci nel corso degli anni come si tratti di dispositivi in realtà utili per moltissime azioni, e che possono essere realizzati nei modi più disparati, non per forza con l’obiettivo di innovare il settore e competere per quello che concerne performance, batteria e potenzialità di volo. Fra le novità del mercato, è presente anche l’AirSelfie AIR PIX, un drone con davvero poche pretese, il quale presenta feature a dir poco interessanti.

Questo infatti si pone come unico obiettivo quello di scattare foto, anche se in realtà è possibile anche impiegarlo per ulteriori scopi. Può trattarsi di una feature utile per qualunque utente, visti anche i prezzi del catalogo tutto sommato accessibili per molti, ma anche per questioni professionali il device in questione può fornire un risultato più che buono.

Parliamo di un dispositivo letteralmente tascabile, che entra tranquillamente nel palmo di una mano e può partire con facilità da questa per svolazzare qua e là, ovviamente senza esagerare visti i molti compromessi che questo porta con sé. È un vero e proprio drone dedicato alle foto, che infatti non si presenta a mani vuote, ed è già munito di una camera da 12MP in grado di scattare foto ad alta risoluzione e qualità, senza che siano mosse per via dell’altezza.

Al sistema sono stati aggiunti anche ben 8GB di spazio per l’archiviazione al fine di tenere le foto e condividerle facilmente con il telefono grazie all’app dedicata, che aggiunge ulteriore valore al pacchetto. Questa si preoccupa infatti di fornire anche un editor veloce che con qualche tocco permette a qualunque utente di mettere mano al materiale scattato e ritoccarlo a piacimento in base alle proprie necessità.