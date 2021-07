Stargirl 2: il trailer esteso dedicato alla seconda stagione della serie The CW

The CW ha diffuso un trailer esteso dedicato a Stargirl 2, la seconda stagione della serie DC Comics che farà il suo esordio negli USA il 10 agosto.

Il personaggio DC Comics Stargirl sta tornando su The CW con Stargirl 2, la seconda stagione della serie TV che verrà mandata in onda a partire dal 10 agosto, e, nel frattempo, è stato diffuso un trailer esteso che mostra scene inedite tratte dai nuovi episodi. Stargirl è pronta a combattere di nuovo al fianco della Justice Society of America, confrontandosi contro la Injustice Society.

Qui sotto potete vedere il trailer esteso di Stargirl 2.

Nel filmato viene anche mostrato come gli impegni da supereroina di Courtney la portino ad avere problemi, ed a condizionare seriamente anche tutta la sua vita da adolescente.

In questa seconda stagione troveremo, tra gli altri, i personaggi di Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger), Beth Chapel/Doctor Mid-Nite (Anjelika Washington), Rick Tyler/Hourman (Cameron Gellman), Yolanda Montez/Wildcat (Yvette Monreal), Mike Dugan (Trae Romano), Cameron Mahkent (Hunter Sansone), Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy), Pat Dugan/S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson), Barbara Whitmore (Amy Smart).

Nel finale della prima stagione, Cindy Burman / Shiv (Meg Delacy) aveva messo le mani su un minaccioso diamante blu nel magazzino di William Zarick, contenente Eclipso, un antico cattivo che avrà un ruolo essenziale nella prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata alla serie TV su Stargirl 2: