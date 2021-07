Per la prima volta dal 2016, OnePlus potrebbe non presentare uno smartphone della serie 'T'. Sembra che il OnePlus 9T non si farà: colpa della crisi dei chip.

Confidavate nel OnePlus 9T? Abbiamo una brutta notizia da darvi. La crisi dei chip inizia a farsi sentire anche nel settore degli smartphone, dopo aver fatto vittime eccellenti nel mondo delle quattro ruote.

Così sembra che il produttore cinese si trovi nella scomoda posizione di dover cancellare l’annuale smartphone di metà generazione. La serie T all’interno dell’ecosistema di prodotti di OnePlus ricopre normalmente il ruolo che una volta aveva la serie ‘S’ per gli iPhone di Apple. Una versione aggiornata e migliorata dell’ultimo top di gamma, al netto di un design pressoché invariato.

Il primo smartphone di questa serie è stato il OnePlus 3T, presentato nel 2016. Secondo Mark Jambor, volto noto nel mondo dei leaker, il OnePlus 9T è stato cancellato e le ragioni vanno ricercate proprio nella difficile reperibilità dei chip in questo frangente storico. Le aziende che si occupano di elettronica di consumo sono ormai costrette a prendere delle decisioni difficili, cancellando tutto ciò che non è essenziale.

No 9T — Max Jambor (@MaxJmb) July 27, 2021

Ovviamente, in assenza di un comunicato ufficiale di OnePlus, la questione rimane ancora aperta. Normalmente le aziende non comunicano apertamente le decisioni prese su prodotti non ancora annunciati. Una smentita potrebbe arrivare, dunque, esclusivamente nella forma della presentazione del OnePlus 9T. Ma non sperateci troppo.