Microsoft Surface Duo 2: foto leakate mostrano la tripla fotocamera

Il nuovo Microsoft Surface Duo 2 potrebbe essere particolarmente vicino, e presentare delle novità piuttosto importanti, all’infuori delle classiche revisioni estetiche rispetto al primo modello del tutto prevedibili. Stando a un precedente leak ripreso sulle pagine di TechRadar, questo sarebbe pronto per debuttare già entro il 2021, nello specifico intorno ai mesi di settembre e ottobre.

Il video trapelato recentemente, che potete vedere qui di seguito, presenta delle foto di un nuovo modello che abbraccia la colorazioni nera e bianca, ed evidenzia sin da subito alcune differenze particolarmente tangibili. Si parte innanzitutto dagli angoli smussati, decisamente più tondeggianti, per poi passare al piatto forte, una vera e propria tripla fotocamera per il device pieghevole. Questa potrebbe riuscire a evolvere il comparto foto rispetto al primo tentativo di Microsoft, permettendo quindi al Surface Duo 2 di soddisfare le esigenze di una parte decisamente più grande dell’utenza.

Fra le ulteriori novità trapelate nel corso di queste settimane, sembra che il nuovo device presenterà un prezzo molto più contenuto e accessibile, risultando quindi meno elitario rispetto al precedente modello, che si è mostrato con una barriera d’ingresso troppo alta per le tasche di alcuni utenti interessati. Di conseguenza, il pieghevole di Microsoft potrebbe avere tutte le carte in regole per colpire nel segno.

Sembra che dopo i risultati altalenanti del primo device, la casa di Redmond voglia riprovare a offrire la sua idea di produttività su mobile al mondo grazie a questo nuovo dispositivo, e se i leak si riveleranno veri potremo scoprirne di più molto presto, vista la finestra di lancio alquanto vicina. Cogliamo la palla al balzo per ricordare che il tutto va preso per il momento ancora con cautela, in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia in merito al nuovo dispositivo, che potrebbero smentire o confermare i primi dettagli presentati.