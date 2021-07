LEGO Marvel, svelate le minifigure della serie collezionabile dedicata ai supereroi

27—Lug—2021 / 10:03 AM

Dopo i vari rumors delle scorse settimane arrivano finalmente le immagini ufficiali direttamente su LEGO Shop della nuova serie di minifigure collezionabili LEGO Marvel Studios (71031) contenente dodici personaggi molto particolari, che preannunciano le novità televisive che arriveranno in futuro.

Le polibag contenenti le minifigure saranno disponibili dal 1° settembre al solito prezzo di 3,99 Eur e, nonostante l’esperimento delle minifigure della serie VIDIYO contenute in box di cartone per il programma legato all’ecosostenibilità, queste della serie Marvel Studios saranno ancora in polibag di plastica.

La serie completa di dodici personaggi comprende: