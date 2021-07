Appena compriamo un nuovo televisore, sono di rito tutte le varie prove con i nostri programmi preferiti, per vedere quanto, effettivamente, la qualità d’immagine sia migliorata. Se siete passati a uno schermo 4K, be’, la differenza si nota eccome, e se siete fruitori di contenuti su piattaforme streaming non potrete fare altro che meravigliarvi di quanto ampio sia il balzo, in molti casi. Disney+ è davvero ricco di film meritevoli da usare come benchmark: ma quali sono effettivamente i 10 migliori film 4K da vedere su Disney+ per testare i limiti del vostro nuovo pannello? Noi ne abbiamo scelti una decina appositamente per farvi lanciare qualche “wow!” d’ammirazione.

Il Re Leone

Scegliere tra i Classici Disney è come scegliere se si vuole più bene a mamma o papà, e di sicuro i film della cosiddetta “Rinascita Disney” vanno tutti visti e rivisti in 4K, ma in questo caso la scelta è quasi obbligata: Il Re Leone è uno dei benchmark preferiti dai fan Disney e, al contempo, dell’Home Video più performante, a causa dei suoi pattern di colori e della sue animazioni. Oltretutto, ora lo è doppiamente: provate a vedere quanto sia ancora più meravigliosa in 4K la prima scena del film, con la presentazione di Simba al popolo della savana, e poi preparatevi a raccogliere la mascella da terra quando vedrete la stessa scena nel remake in CGI, uno dei maggiori esempi di fotorealismo in computer grafica di sempre.

Luca

Tra i primi film Disney da provare in UltraHD c’è sicuramente Luca: è il più recente film Pixar, è ambientato in Italia, è compreso nell’abbonamento… e soprattutto è un bel film. Tecnicamente, poi, gli effetti relativi alla luce e al mare sono splendidi. E poi vuoi mettere ritrovare la Riviera Ligure in un gran film d’animazione? W Luca!

Onward

Passato ingiustamente un po’ in sordina causa pandemia, Onward è una commedia fantastica sui generis che parla di famiglia, ma in maniera molto più originale del solito, dipingendo un singolare rapporto tra fratelli e tra questi e il loro padre scomparso. Divertente ma anche commovente, merita senza dubbio una visione, soprattutto in 4K, versione in cui sfodera i muscoli e… le splendide composizioni poligonali.

Avengers: Endgame

Il capitolo conclusivo della dell’Infinity Saga è stato forse l’ultimo, vero film “evento” degli ultimi anni, per certi versi, e se vederlo in sala è sempre un’emozione, nella comodità del proprio salotto è una goduria, soprattutto se dotati di una tecnologia di visione come quella di un tv 4K, in grado di far risaltare la battaglia finale contro le armate di Thanos come mai prima d’ora. Potrete distinguere, nei campi lunghi, ogni singolo supereroe durante l’azione, il che è fantastico.

Iron Man

Senza dubbio Endgame è una tappa fondamentale del nostro percorso, eppure vi invitiamo anche a rivedere ciò da cui tutto è partito: il primo Iron Man, film invecchiato benissimo e tutt’ora tra i migliori, sotto tutti i punti di vista, del Marvel Cinematic Universe. A volte è importante fermarsi e vedere da dove si è partiti, per vedere dove si sta andando: farlo in 4K è ancora meglio!

Doctor Strange

Ci eravamo imposti di scegliere solo tre film del MCU: ebbene, a fare compagnia ad Iron Man ed Endgame abbiamo scelto Doctor Strange e non per dire, Guardiani della Galassia o Black Panther, perché? Semplicemente per via dell’impatto visivo dei poteri mistici dei personaggi, tra gli fx più riusciti del mondo Marvel al cinema, tra effetti di luce lisergici e la spettacolare battaglia iniziale londinese a metà tra Escher e Inception.

Star Wars

Be’ ragazzi, Star Wars in 4K va rivisto tutto, senza se e senza ma: trilogia classica, trilogia prequel, trilogia moderna, spin-off. Ne avrete per un bel po’ di tempo ma è una delle maratone 4K più belle che possiamo consigliarvi: in particolare, a giovarne sono i tre episodi originali, che nel master 4K risultano freschi e con un restauro mai fuori luogo, che riesce anche a mettere al giusto posto nella scena i vari rimaneggiamenti di Lucas degli anni 2000. Un consiglio fra tutti? Naturalmente, L’Impero colpisce ancora!

Oceania

Torniamo i Classici Disney e andiamo a rivolgere uno sguardo a quelli più recenti. Abbiamo scelto Oceania perché, oltre a essere un film molto divertente, ha dei fondali caraibici mozzafiato in 4K: vi sembrerà di salpare insieme alla piccola Vaiana. Inoltre, il video della canzone “You’re Welcome!” cantata da Maui, con la sua animazione stratificata, è da perdere la testa in 4K.

Zootropolis

“Non importa a quale specie apparteniate: il cambiamento parte da voi”: Zootropolis è un film bellissimo e, se non l’avete mai visto, ora avete l’opportunità di rimediare. La biodiversità presente nella società antropomorfa della pellicola è un terreno di prova perfetto i nostri scopi, inoltre, calcolando anche la quantità di diverse ambientazioni disponibili. Il viaggio in treno di Judy, sulle note di “Try Everything” di Shakira, è ora più esaltante che mai.

Alita

Concludiamo questo breve viaggio nelle proposte in UltraHD sul catalogo Disney+ con una sortita su STAR, il catalogo aggiuntivo che raccoglie i titoli ex 20th Century FOX, molte produzioni Hulu e le nuove opere 20th Century Studios. Non essendo ancora disponibile sulla piattaforma una versione 4K di Avatar, vi proponiamo Alita: Angelo della Battaglia, tra i migliori film mai tratti da un manga (e sicuramente il migliore tra quelli di matrice occidentale).

Non si tratta di un “shot by shot” à la Snyder, ma di una trasposizione ragionata, per quanto mai banale, approssimativa o irrispettosamente adattata, dell’opera originale di Yukito Kishiro, fortemente voluta per anni da James Cameron in persona, commissionata infine a Robert Rodriguez, che ne fa il suo capolavoro. Nel cyberpunk polveroso e disperato di quest’opera potrete perdervi… e al contempo ammirare lo spettacolo delle cromature e dei chiariscuri.

Speriamo che la nostra guida con i 10 migliori film 4K da vedere su Disney+ sia stata di vostro gradimento e sia risultata utile: naturalmente non ha pretese di completezza, data l’enorme quantità della proposta e la sua mutevolezza in catalogo (in futuro potrebbero arrivare altri titoli altrettanto meritevoli, sia nuovi che restaurati), ma ci auguriamo abbia fatto da apripista nella vostra ricerca, nella vostra prova sul campo e che, soprattutto, vi abbia divertito e allargato gli orizzonti!

