Citizen è l’app che paga per streamare crimini ed emergenze a New York

Sono presenti app di ogni tipo sugli store per mobile, ma raramente si sente parlare di veri e propri software che permettono di ricevere un ottimo pagamento. Questo è il caso di Citizen, un’app che offre la possibilità di streamare a New York (e non solo) avvenimenti importanti come crimini ed emergenze, e di essere retribuiti fino a 25$ l’ora per la localizzazione dei suddetti eventi e ulteriori attività.

Le pagine del New York Post sono state le prime e parlare dei posti di lavoro offerti per l’app, facendo chiarezza sugli avvistamenti di alcuni individui che puntualmente si occupavano di streamare avvenimenti per tutta la città; si è trattato di un vero e proprio team assunto dall’applicazione. Una spokeperson di Citizen ha infatti spiegato:

Citizen ha team sul posto in alcune delle città dove l’app è disponibile per dimostrare come questa funziona, e modellare il broadcasting responsabile in situazione dove gli eventi si stanno svolgendo in tempo reale.

Grazie alle feature dell’app, gli utenti possono ricevere segnalazioni sul proprio smartphone di eventi vicini, e recarsi sul posto per registrare il tutto. Dagli annunci per la richieste di lavoro vengono anche forniti ulteriori dettagli:

Dovrai essere davvero veloce a piedi, non solamente per andare in diretta nei momenti in cui questa fornirà valore agli utenti e supporterà la mission dell’app, ma anche essere in grado di localizzare e integrare interviste al volo che contribuiscono alla livestream.

Per quel che concerne gli eventi, sembra che Citizen comprenda pressoché tutti gli accadimenti all’infuori della normalità, da persone scomparse a incendi, come riportato sulle pagine di The Verge. Pare che la paga sia addirittura aumentata nella città di Los Angeles, e che ci siano un totale di 12 membri che operano sul campo, come la società ha spiegato a Gizmodo.