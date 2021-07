LMV 496 è la moto volante che costa mezzo milione di dollari

Il sogno di moltissimi appassionati di moto è stato realizzato, visto che il modello LMV 496 è in grado di volare grazie a quattro turbine ed è in vendita.

Montare in sella a un bolide volante potrebbe essere stato il sogno di molti appassionati, e anche se non si tratta di una notizia particolarmente nota, un modello che permette di farlo esiste davvero ed è in commercio, anche se si tratta ovviamente di una vettura piuttosto elitaria, ma che può essere in grado di lasciare a bocca aperta.

Parliamo della moto LMV 496, della quale sono stati commercializzati per il momento 5 modelli, di cui gli ultimi 4 ancora disponibili, e che riesce letteralmente a volare correttamente in cielo grazie alle tecnologie impiegate dall’azienda Lazareth. Purtroppo però, si tratta di un mezzo che costa l’enorme cifra di 500.000$, e che resterà quindi solamente nei sogni della maggior parte degli appassionati, almeno per il momento.

Grazie al propulsore installato nel dispositivo, la fantastica (e bellissima) moto può sollevarsi da terra con facilità, sfruttando i 1300 Cavalli e 2800N di spinta. Le quattro turbine esterne, poste all’incirca agli angoli del dispositivo quasi a formare un quadrato, si occupano del resto, e lasciano che il veicolo si sollevi da terra, per poi richiudersi affiancando le ruote per permettergli di effettuare normali corse una volta terminato il volto e toccata terra.

Purtroppo il serbatoio di kerosene alquanto limitato non permette che pochissimi minuti di volo, non rendendo quindi il dispositivo ancora sufficientemente adatto alle eventuali applicazioni giornaliere, anche ipotizzando che alcuni utenti riuscissero ad acquistare il dispositivo pagando l’enorme somma di denaro appena citata.

Si tratta di uno dei primi traguardi in tal senso, che ovviamente non fa che da precursore per un eventuale trend che potrebbe diventare sempre più comune nel corso degli anni, visto che all’effettivo si tratta di una possibilità applicabile e funzionante, e la moto riesce a volare davvero. Il veicolo può lasciare tutti a bocca aperta, anche se ovviamente presenta diverse limitazioni, com’è normale che sia per uno dei primi modelli di moto di questo tipo.