DBC 196: Shepy / Goritaire / Fish, Farewell, Forever, Vilùpera e Mattanza, Cloudspire (parte 2), Iron Helm expansion packs

… trio di solitari giapponesi, per passare poi a dei mistici volumi, passando per un MOBA da tavolo che chiude un maestoso intervento doppio, per concludere con i pack di espansioni per un solo RPG fantasy. Se avete capito anche solo la metà di quanto scritto, complimenti! Siete ampiamente corrotti oltre la soglia di redenzione.



Questa settimana al Dunwich Buyers Club:

Il nostro personale spacciatore di titoli extra hipster provenienti dal Sol Levante si chiama Marcello Bertocchi e il mese scorso ci ha riforniti di un trio di mistici giochini cute and funny tutti da provare. Chi va, chi non va, alla fine il Doc Bolivia si è offerto volontario e ora vi racconta com’è stato cimentarsi con questi solitari quantomeno singolari.

Pochi sanno che il DucaConte ha un passato come romanziere. Aveva una tenuta alle Hawaii e il capo della sua sicurezza personale era un tipo sveglio con i baffi. Auto aziendale: una Ferrari, ovviamente. Animali domestici: due doberman. Se avete colto la citazione siete vecchi, ma ricchi dentro. Vilùpera e Mattanza sono due romanzi dell'accoppiata Mazza-Sensolini, fra gli scrittori che hanno partecipato al super cult GDR Brancalonia. Ascoltare per credere!

Per il Capitano Rubbo questa settimana la seconda e ultima parte di un progetto su cui ha lavorato davvero molto. Cloudspire è il gioco che lo ha tenuto più al tavolo, che ha monopolizzato la sua attenzione e il suo ardore ludico in questi mesi. Tra campagne in solitaria, sfide cooperative e devastanti 1 vs 1, questo è un gioco che non poteva essere ridotto a un solo intervento.

Chiusura con un mini intervento di Jack, il quale chiuderà i conti con l'amato Iron Helm per passare finalmente a giochi meno disagiati. Questa settimana saranno protagonisti i pack di espansione e i materiali extra per questo titolo di culto. Vale la pena fare la spesa e riempirsi le mani di pacchettini di carte illustrati che sembrano copertine degli Orange Goblin? Al Nostro l'ardua sentenza. Let's go!

Buon ascolto e come sempre… Ci vediamo dall’altra parte!!