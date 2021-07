Army of Thieves: il teaser italiano del prequel di Army of the Dead di Zack Snyder

Arriva anche in italiano il teaser trailer di Army of Thieves, prequel dello scatenato Army of the Dead di Zack Snyder, in arrivo, naturalmente, su Netflix.

Matthias Schweighöfer è protagonista e regista del prequel del film di Zack Snyder Army of the Dead, tra i più chiacchierati all’interno della recente produzione Netflix. Della pellicola è appena uscito il primo teaser trailer, che vi mostriamo insieme a riportarvi la sinossi ufficiale italiana.

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

