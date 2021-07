Ariaferma: il film con Toni Servillo e Silvio Orlando arriverà fuori concorso a Venezia 78

Farà parte della selezione ufficiale, ma sarà fuori concorso a Venezia 78 il film intitolato Ariaferma, realizzato da Leonardo Di Costanzo, e che vede nel cast attori del livello di Toni Servillo e Silvio Orlando. La produzione del film è stata affidata a Tempesta con Rai Cinema.

Questa è la sinossi di Ariaferma:

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

Lo stesso Di Costanzo ha dichiarato sul lungometraggio che è stato selezionato per Venezia 78:

Il carcere di Mortana nella realtà non esiste: è un luogo immaginario, costruito dopo aver visitato molte carceri. Quasi ovunque abbiamo trovato grande disponibilità a parlare, a raccontarsi; è capitato che gli incontri coinvolgessero insieme agenti, direzione e qualche detenuto. Allora era facile che si creasse uno strano clima di convivialità, facevano quasi a gara nel raccontare storie. Si rideva anche. Poi, quando il convivio finiva, tutti rientravano nei loro ruoli e gli uomini in divisa, chiavi in mano, riaccompagnavano nelle celle gli altri, i detenuti. Di fronte a questo drastico ritorno alla realtà, noi esterni avvertivamo spaesamento. E proprio questo senso di spaesamento ha guidato la realizzazione del film: Ariaferma non è un film sulle condizioni delle carceri italiane. È forse un film sull’assurdità del carcere.

Ariaferma arriverà al cinema il 14 ottobre.

Dal 1 all’11 Settembre saremo alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Segui la nostra copertura su: leganerd.com/venezia78