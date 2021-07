Twitch: la SWAT irrompe durante la live di LosPollosTV

Sono sempre di più gli episodi che si vedono ogni giorno su Twitch e coinvolgono le forze dell’ordine, visto che alcuni utenti malintenzionati riescono a imbrogliare le autorità per far organizzare quelli che vengono definiti “Swatting” nelle case e uffici di alcuni streamer, i quali finiscono ovviamente ignari per riprendere il tutto mentre sono in live.

Purtroppo, alla lunga lista si è aggiunto anche LosPollosTV, che recentemente è stato colpito da un assalto di questo tipo, per fortuna rimanendone illeso e senza che ci fossero ulteriori conseguenze. L’intera scena non è stata ripresa interamente durante la diretta che era in corso, anche se tre poliziotti sono stati inquadrati (di cui uno con uno scudo anti sommossa) dalla telecamera.

Al momento non è chiaro chi abbia causato la cosa, ma lo spiacevole episodio è diventato ancora peggiore in seguito a delle dispute fra Twitter e Twitch. Il tutto è infatti avvenuto in seguito a dei messaggi piuttosto piccanti fra gli streamer LosPollosTV e Ludwig, e sono stati molti coloro che hanno accusato quest’ultimo di aver organizzato l’assalto durante la live.

Il malcapitato stesso, in seguito all’incidente, ha specificato che non ha accusato nessuno, cercando di limitare la serie di messaggi di pessimo gusto, a volte anche minatori, che Ludwig continua a ricevere da quando l’episodio ha avuto luogo. Anche lo streamer Adin Ross ha detto la sua in merito, indicando fra le righe che la colpa potrebbe essere stata di Ludwig, il quale ha ovviamente risposto a tono durante una sua diretta.

Come detto non c’è ancora un colpevole da poter accusare ufficialmente, ma la situazione continua a procedere in maniera particolarmente accesa, e speriamo ovviamente che possa essere spenta in fretta da delle risposte ufficiali da parte delle autorità.