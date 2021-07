The Sandman: gratis l’audiolibro in lingua originale su Audible

In previsione dell'arrivo della seconda stagione, la prima parte dell'audiolibro di Sandman è ascoltabile gratuitamente su Audible, in lingua originale.

Uno degli audiolibri di maggior successo del 2020, The Sandman, è ora disponibile per l’ascolto gratuito -per un periodo limitato- su Audible. Ad annunciarlo è lo stesso autore Neil Gaiman.

You may be able to get a free download of Sandman Act I here: http://adbl.co/morpheus. Act II arrives on September the 22nd. Posted by Neil Gaiman on Friday, July 23, 2021

Basterà semplicemente dirigersi sulla piattaforma e accedere alla pagina dell’opera (naturalmente, dovrete essere loggati) per poter aggiungere l’audiolibro alla propria lista d’ascolto. L’offerta, ad ogni modo, è disponibile solo in lingua inglese: per ascoltare The Sandman nella versione italiana serve sempre un abbonamento attivo.

L’offerta scade il 22 ottobre ed è promulgata per spingere il prossimo lancio della seconda stagione, prevista per il 22 settembre. Ricordiamo, inoltre, che la saga sta per arrivare anche in tv, grazie all’adattamento seriale di Netflix attualmente in produzione.

