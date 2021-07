Star Trek: Lower Decks 2, il nuovo trailer

All’interno del panel virtuale di presentazione del prossimo palinstesto dedicato all’animazione presente sulla piattaforma Paramount+ (non disponibile in Italia, almeno per il momento) l’emittente ha presentato in anteprima un nuovo trailer dedicato alla seconda stagione di Star Trek: Lower Decks.

Non ancora rilasciato come contenuto singolo, lo trovate al cinquantesimo minuto della presentazione. La nuova stagione arriverà sulla piattaforma il prossimo 12 agosto, mentre non sappiamo quando arriverà anche da noi, presumibilmente su Amazon Prime Video come successo con la prima.

La serie comica animata Star Trek: Lower Decks segue l’equipaggio di supporto su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. Mentre la nave è scossa da una moltitudine di anomalie fantascientifiche, i protagonisti cercano di tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali.

La serie ha avuto molto successo per il suo riuscire a mescolare umorismo adulto e dissacrante pur rimanendo fermamente all’interno del canone della serie madre: la prima stagione, disponibile in Italia su Amazon Prime Video, avrà non solo questa continuazione, ma è prevista anche una terza season.

