Fear Street: il blooper reel con le papere più divertenti sul set

Poche cose fanno più ridere di un buffo imprevisto durante una scena di tensione: per questo, i blooper reel dei film horror sono sempre tra i migliori. Netflix ha rilasciato quello relativo alla serie di tre film Fear Street, che condividiamo con voi: naturalmente il video ha alcuni frangenti relativamente spoiler quindi siete avvisati in caso non abbiate ancora visto i film!

Fear Street Part One: 1994 è online dal 2 luglio, Fear Street Part Two: 1978 è arrivato il 9, e infine Fear Street Part Three: 1666 è approdato sulla piattaforma dal 16 luglio.

I tre film narrano una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli, e sono tratti dalla serie per ragazzi La strada della paura, che vanta ben 36 uscite (di cui 24 ancora inedite nella nostra lingua).

Questa la sinossi ufficiale:

Shadyside, 1978. La scuola è finita e le attività estive al campeggio Nightwing stanno per iniziare. Ma quando un’altra possessione scatena istinti omicidi, il divertimento sotto il sole diventa una spietata lotta per la sopravvivenza.

I film sono stati diretti da Leigh Janiak, con protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford.

Leggi anche: