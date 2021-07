Olimpiadi Tokyo 2020: le soundtrack di storici videogiochi fanno da sottofondo alla cerimonia di apertura

Le tanto chiacchierate Olimpiadi di Tokyo, dopo il posticipo di un anno, aprono finalmente oggi i battenti e, durante la cerimonia di apertura, le compagini delle varie nazioni coinvolte si sono ritrovate a sfilare accompagnate da musiche piuttosto epiche e, soprattutto, molto familiari ai videogiocatori.

DID THEY REALLY PLAY KINGDOM HEARTS AND FINAL FANTASY MUSIC AT THE OLYMPICS?!? YES LOOK pic.twitter.com/x8tlnRhDKD — Maku (@TropicalMaku) July 23, 2021

Dal Main Theme e la Fanfara della Vittoria di Final Fantasy al tema della Star Light Zone di Sonic the Hedgehog, arrivando alla mitica “Olympus Coliseum” di Kingdom Hearts toccata, con grande onore e fortuna (perlomeno per chi l’ha effettivamente colta) in sorte agli italiani.

A rendition of Star Light Zone was played over the Parade of Nations in the #Tokyo2020 Opening Ceremony. #SonicNews — Tails' Channel 🇨🇦 (@TailsChannel) July 23, 2021

Vi riportiamo di seguito l’elenco completo delle musiche: non sono noti i dettagli degli accordi con le varie software house coinvolte né di chi sia stata questa idea decisamente nippofila, ma aggiunge un gustosissimo tocco nerd a queste Olimpiadi, che del resto erano state “salutate” cinque anni or sono da Super Mario, nella cerimonia di chiusura delle scorse. Curiosamente, non ci sono colonne sonore di giochi Nintendo nell’elenco delle canzoni di accompagnamento, mentre sono presenti, tra gli altri, Square Enix, Capcom, Konami, Bandai Namco e SEGA.

Dragon Quest – “Roto’s Theme”

Final Fantasy – “Victory Fanfare”

Tales of series – “Sorey’s Theme – The Shepherd”

Monster Hunter series – “Proof of a Hero”

Kingdom Hearts – “Olympus Coliseum”

Chrono Trigger – “Frog’s Theme”

Ace Combat – “First Flight”

Tales of series – “Royal Capital Majestic Grandeur”

Monster Hunter – “Wind of Departure”

Chrono Trigger – “Robo’s Theme”

Sonic the Hedgehog – “Star Light Zone”

Pro Evolution Soccer – “eFootball Walk-on Theme”

Final Fantasy – “Main Theme”

Phantasy Star Universe – “Guardians”

Kingdom Hearts – “Hero’s Fanfare”

Gradius – “01 Act I-1”

Nier – “Song of the Ancients”

SaGa series – “The Minstrel’s Refrain: SaGa Series Medley 2016”

Soulcalibur – “The Brave New Stage of History”

