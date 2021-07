Nope: Jordan Peele presenta il suo nuovo film con poster e data d’uscita

S’intitolerà Nope il nuovo film thriller del geniale Jordan Peele, di cui è stato da poco rivelato il poster assieme ad i primi dettagli ed alla data d’uscita. Il lungometraggio uscirà il 22 luglio 2022, ed avrà tra i protagonisti Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

Questo è il poster dedicato a Nope di Jordan Peele.

Non sono stati dati dei dettagli riguardo alla trama del film, ma sembra che le riprese di Nope siano state fatte in IMAX, sviluppando un nuovo tipo di tecnica da parte dello stesso Jordan Peele. Sembra che il regista voglia spingersi in avanti con le sue capacità di narratore e regista, per una produzione che sembra essere piuttosto ambiziosa.

Ricordiamo che Peele con la sua casa di produzione, la Monkeypaw Productions, sta anche lavorando come produttore a diversi progetti: tra questi c’è Candyman di Nia DaCosta.

Jordan Peele è diventato un regista acclamato grazie alla regia di Scappa – Get Out, un film che affronta le tematiche della questione razziale incrociando il thriller con l’umorismo. Tutto ciò gli ha consentito di mettere mano anche ad un prodotto considerato come un mostro sacro della televisione che è la serie TV The Twilight Zone.

Perciò la curiosità nei confronti di Nope è davvero tanta.