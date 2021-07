Motorola Edge 20 mostrato dai primi render leakati

Il Motorola Edge 20 si è mostrato quest’oggi con dei render dettagliati, arrivati grazie alle pagine di Pricebaba grazie alla collaborazione con il tipster Steve Hammerstoffer (noto come OnLeaks), che dichiarano di aver ottenuto il materiale in anteprima e hanno avuto modo di svelarlo al mondo. C’è da specificare che non si tratta ancora di contenuti ufficiali, nonostante il video risulti ben chiaro e definito e ci mostri una panoramica dettagliata sul dispositivo.

Si parte innanzitutto dal punch-hole questa volta centrato, al contrario del precedente modello, per passare poi allo schermo piatto. Viene specificato dal tipster che i bordi potrebbero risultare leggermente più spessi rispetto a quanto mostrato. I bottoni di accensione e il volume dovrebbero essere nella parte destra, e sembra che il primo ospiti lo scanner per le impronte digitali. Parlando di dimensioni, abbiamo a che fare con un device che dovrebbe essere di 169,1 x 75,5 x 8,9mm.

Passando al retro, troviamo una fotocamera rettangolare che si struttura in verticale definita simile a quella della serie OnePlus 9. La parte inferiore dovrebbe invece contenere il carrello delle SIM sulla sinistra e uno speaker sulla destra, con la porta USB-C in mezzo.

Rimangono le specifiche comunicate, nonché evidenziate durante il video, si parla di un display da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ di 2400×1080, e 120Hz di refresh rate. Parlando di quanto si trova sotto la scocca, il dispositivo dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 778G e 8GB di RAM, con una batteria da 4.000mAh. Il leak non svela dati certi per la memoria, ma sembra che avremo a che fare con due versioni, una 128GB e un’ulteriore da 256GB. Lasciando la fotocamera per ultima, anche se non certo per importanza, troviamo un sensore principale da 108MP, lente secondaria da 16MP e finale da 8MP.