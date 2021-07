Masters of the Universe: svelati i dettagli sul live-action mai fatto

David S. Goyer ha raccontato alcuni dettagli riguardo al film live-action mai fatto dedicato a He-Man and the Masters of the Universe.

Per diverso tempo si è parlato di un film reboot live-action dedicato a He-Man and the Masters of the Universe che avrebbe avuto alla regia personaggi come Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) e McG (Terminator Salvation), mentre la sceneggiatura doveva essere realizzata da David S. Goyer, che al The Hollywood Reporter ha rivelato alcuni dettagli sul progetto mancato.

Ecco cosa ha raccontato Goyer sul live-action mai fatto dedicato ad i Masters of the Universe:

Mi piaceva la sceneggiatura che avevamo fatto. Mi piaceva tanto l’idea dell’amicizia sviluppata nella storia tra He-Man e Battle Cat. Avremmo mostrato un He-Man che non era ritenuto degno della Spada del Potere, con Battle Cat al suo fianco a malincuore, ma da questo s’innescava tutta l’energia della storia. L’idea poi è che ci sarebbero sempre stati degli He-Men e dei destinatari della Spada del Potere, e comunque Battle Cat sarebbe stato al loro fianco. Mi piaceva molto questa idea.

Nel frattempo su Netflix è stata lanciata la serie animata dedicata ai Masters of the Universe, realizzata direttamente da Kevin Smith. Mentre per quanto riguarda i lungometraggi, ne venne girato uno con Dolph Lundgren nel 1987, intitolato I dominatori dell’Universo, disponibile su Prime Video con abbonamento premium.