Google Drive permetterà presto di bloccare gli utenti

Nel giro di circa due settimane, come confermato da Google in via ufficiale, Google Drive permetterà in pochi passi di bloccare degli utenti sulla piattaforma.

Nonostante non si tratti propriamente di un social network, visto che Google Drive è nello specifico un’utilizzatissima piattaforma per la condivisione di dati fra account Google, il colosso ha deciso di inserire all’interno del sistema una feature che permetterà di bloccare gli altri utenti indesiderati, con una procedura particolarmente facile e intuitiva.

La novità arriverà per tutti nel corso delle prossime due settimane, e grazie a questa sarà possibile fermare gli account bloccati dall’accedere ai file condivisi in passato, rimuovendo questi in automatico dal loro drive, e impedendo al contempo di condividere nuovi contenuti, fermando in questo modo ogni possibile spam durante l’utilizzo della piattaforma da parte di utenti indesiderati.

Di seguito la dichiarazione ufficiale arrivata in un post di Google:

La possibilità di condivisione con Drive alimenta la produttività e la collaborazione, ma i cattivi utilizzatori potrebbero abusare degli strumenti nati per facilitare la condivisione. Per questo stiamo creando un metodo per bloccare gli utenti.

Come ripreso sulle pagine di The Verge, Google ha annunciato la feature a marzo, specificando che segnalare eventuali abusi dal drive potrebbe non essere sufficiente, e che la feature in questione potrà tornare – inaspettatamente – utile. Grazie alla novità inserita, bloccare un utente fermerà anche qualunque tipo di condivisione, operazione che può risultare piuttosto ottica da effettuare manualmente per ogni file inviato a utenti indesiderati.

Come confermato dalla piattaforma, sarà possibile bloccare un utente semplicemente fra le opzioni di un qualunque file che vi sarà stato condiviso da questo, e risulterà facile fare lo stesso anche per sbloccare chiunque in seguito, possibilità ovviamente non esclusa durante l’aggiornamento. Senza dubbio la novità in arrivo potrà risultare particolarmente comoda e veloce per separare gli account Drive degli utenti in maniera netta ed efficace.