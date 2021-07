Gli amici delle vacanze: trailer italiano, foto ufficiali e poster

Arriva anche in italiano il trailer di Gli amici delle vacanze, e la didascalia che accompagna il video è significativa delle intenzioni della pellicola: “Tutto quello di divertente che volevamo scrivere su questo video è stato rifiutato dagli avvocati”. Il film Originale 20th Century Studios arriverà in streaming dal 27 agosto con Star, su Disney+.

Il film è interpretato da John Cena (presto di nuovo in sala con Fast & Furious 9 – The Fast Saga e The Suicide Squad – Missione suicida), Lil Rel Howery, Meredith Hagner, Robert Wisdom, Andrew Bachelor e Lynn Whitfield. Gli amici delle vacanze è il primo film 20th Century Studios a debuttare in contemporanea mondiale sulle piattaforme streaming Hulu e Disney+.

In questa commedia irriverente, i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery e Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena e Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi “amici delle vacanze”. Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.

Diretto da Clay Tarver (Silicon Valley), Gli amici delle vacanze è stato scritto da Tom Mullen & Tim Mullen, Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Todd Garner e Timothy M. Bourne sono i produttori, mentre Steve Pink e Sean Robins sono i produttori esecutivi.

