Flashpoint: Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan vogliono essere Batman e Joker nel film

Si sa che The Flash adatterà la storia di Flashpoint, apportando però diversi cambiamenti che tagliano fuori Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, interpreti dei genitori di Bruce Wayne nell’universo cinematografico DC Comics di Zack Snyder. I due però avrebbero ancora voglia di interpretare quei ruoli per fare Batman e Joker.

Ecco cosa hanno rivelato a Comicbook.com Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan sul loro coinvolgimento in Flashpoint:

Ci piacerebbe davvero tanto, e lo diciamo così che venga documentata questa cosa. Abbiamo discusso di questa possibilità per anni, e non si sa mai cosa potrebbe escogitare la DC in futuro, però tutto con lo Snyderverse si è reso un po’ complicato. Ma, per quanto ci riguarda, noi ci lavoreremmo subito.

Mai dire mai quindi, anche se, ora come ora, sembrano quasi nulle le possibilità di vedere i due attori in un futuro adattamento del DC Cinematic Universe. Invece, in The Flash, è sicura la presenza di Michael Keaton che tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne, e ci sarà anche il ritorno di Ben Affleck. Entrambi affiancheranno il Flash interpretato da Ezra Miller.