Brabus Smart EQ Fortwo Racing Green Edition: che stile! Ma le prestazioni sono le stesse di sempre

La Smart Fortwo non è mai stata così bella. L'edizione speciale Brabus Racing Green Edition si fa sicuramente notare, ma le prestazioni rimangono invariate.

Brabus ha ancora una volta messo le mani sulla Smart EQ Fortwo, questa volta potrebbe aver realizzato il suo capolavoro: l’ultimo modello si chiama Brabus Smart EQ Fortwo Racing Green Edition. Brabus è un’azienda tedesca specializzata nella personalizzazione dei veicoli della Daimler: dalle Mercedes-Benz, passando per le Maybach e, appunto, le Smart.

Spesso le personalizzazione della Brabus mettono mano anche alle prestazioni del veicolo, ma questo approccio viene a meno con le Smart, quantomeno da quando vengono proposte esclusivamente in versione elettrica. Ricordiamo che Smart è stato uno dei primi brand in assoluto ad aver abbandonato definitivamente i motori endotermici in favore di una propulsione completamente elettrica – che ben si sposta con l’anima da citycar.

Così, anche questa volta, quella di Brabus è una personalizzazione meramente estetica. Gli interni sono impreziositi da materiali pregiati, mentre gli esterni sono caratterizzati dall’iconica vernice metallizzata Racing Green – che dà anche il nome al modello.

Negli interni troviamo i sedili e la plancia in pelle Nappa colore Cognac, una tinta che si sposa meravigliosamente con il grintoso verde sportivo degli esterni. La Smart EQ Fortwo in questa veste ‘indossa’ anche dei cerchi Brabus Monoblock XI da 16 pollici.

Non cambia il motore: un elettrico da 82CV che offre una velocità limitata a 130Km/h. Non ci sono nemmeno differenze per quanto riguarda l’infotainment da 8 pollici con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay.

Il prezzo di questa edizione speciale? Oltre 50.000€. Troppo? Nessuna paura: Smart aveva già proposto una versione British Green della sua EQ Fortwo. Si trattava di un’edizione speciale, purtroppo non più in catalogo. Ma magari nei principali siti dedicati all’acquisto di auto usate si trova qualcosa. Non avrà la pelle Nappa, ma gli accostamenti cromatici sono molto simili a quelli ora proposti da Brabus.