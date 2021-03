Brabus 92R, la Smart EQ fortwo cabio non è mai stata così cattiva

Brabus torna a mettere le mani sulle Smart. Questa volta è il turno della Smart EQ fortwo cabrio, che per l’occasione si trasforma in una piccola e ruggente sportiva in grado di sfoggiare diversi materiali e finiture premium.

Si chiama Brabus 92R e – come da tradizione – verrà prodotta solamente in 50 esemplari. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo brand, Brabus è un’azienda privata che si occupa esclusivamente di customizzare, in chiave più sportiva, le vetture delle case automobilistiche di Daimler. Ossia, Mercedes-Benz, Smart e Maybach.

Il powertrain completamente elettrico della Fortwo ora eroga 68 kW – 92CV – con 180 Nm di coppia. Un piccolo passi in avanti rispetto agli 82CV del modello di base. Certo, non è una rivoluzione, ma già in passato avevamo visto come i lavori di Brabus sul fronte delle Smart non puntassero ad uno stravolgimento delle performance, dando maggiore attenzione ad estetica e materiali.

Sta di fatto che con il trattamento Brabus ora la Smart EQ fortwo cabrio fa da 0 a 100 in 10,0 secondi, guadagnando un secondo netto rispetto al modello di serie.

Spostiamoci allora sugli esterni: la Brabus 92R può contare su un kit aerodinamico da look grintoso. Impossibile non notare i cerchi in lega ad otto razze in nero lucido da ben 16 pollici sull’anteriore e 17 sul posteriore, mentre la calandra ora si distingue con un nuovo paraurti a tre prese d’aria e un piccolo spoiler. Sempre con lo scopo di dare alla Smart un tocco più aggressivo, l’assetto dell’auto è stato abbassato di circa 25 mm.

Il prezzo è sicuramente impegnativo, ma di certo più abbordabile rispetto a quello di altre creazioni del marchio tedesco: si parte da 46.284 euro, con la possibilità di richiedere ulteriori personalizzazioni speciali.