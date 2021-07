Apple Music supporta due nuove feature su Android

Come confermato ufficialmente, una nuova feature per gli utenti Android che utilizzano Apple Music per ascoltare ascoltare i loro brani preferiti è finalmente disponibile per tutti, e questa potrà davvero cambiare la qualità di fruizione. Si tratta dell’audio spaziale di Dolby Atmos e dello streaming Lossless, che dopo il debutto su dispositivi Apple oltre un mese fa sono finalmente arrivati anche per i device della “concorrenza”.

Nello specifico, lo streaming Lossless dovrebbe risultare disponibile per pressoché tutti i dispositivi Android, al contrario del Dolby Atmos, che sarà invece supportato solo in parte, dato che necessiterà della compatibilità da parte dei dispositivi Android per funzionare correttamente. Viene comunque confermato il supporto per tutte le cuffie, anche se ovviamente la qualità risulta ben differente in base al tipo di dispositivo utilizzato.

L’azienda di Cupertino ci ha tenuto a specificare che le suddette novità, pur aumentando significativamente la qualità di ascolto comportano un consumo di dati decisamente più elevato, a cui è quindi bene fare attenzione, specialmente se si utilizza Apple Music per un periodo di tempo esteso. Viene anche confermato che un convertitore da analogico a digitale esterno è necessario per il miglior risultato.

Per fruire delle novità confermate da Apple è sufficiente utilizzare la normale applicazione aggiornata all’ultima versione, che farà il resto per migliorare la fruizione grazie alle tecnologie disponibili ora anche su device Android.

Fa certamente piacere vedere come la compagnia abbia deciso di supportare le novità anche su dispositivi non proprietari, che potranno ora ottenere il massimo dall’ascolto grazie alle novità finalmente disponibili. Sia per chi riuscirà a sfruttare lo streaming Lossless, sia per coloro che una volta accertati del supporto a Dolby Atmos riusciranno a sfruttare l’audio spaziale, Apple Music potrà ora dare il meglio anche su Android.