Volkswagen nel 2021 ha quasi triplicato il numero di auto elettriche vendute

Il segmento delle auto elettriche è sempre meno di nicchia. Ben lo testimoniano le performance formidabili del Gruppo Volkswagen, che nel corso del primo semestre del 2021 ha quasi triplicato il numero di veicoli elettrici consegnati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Durante la prima metà del 2020, VW aveva consegnato 64.462 alimentate a batteria. Nello stesso periodo del 2021 ne ha consegnate 170.939. A scanso di equivoci, questo dato include esclusivamente i BEV, le auto 100% elettriche, mentre non comprende le auto ibride. Si tratta, sottolinea The Next Web, di una crescita del 165,2% su base annua. Insomma, un risultato formidabile. Il grosso, oltre 110.000 veicoli, è stato consegnato nel secondo trimestre del 2021.

La distribuzione delle consegne del Gruppo Volkswagen conferma la dominance europea nel mercato delle auto elettriche: il 74,9% degli EV è stato consegnato in Europa, seguono gli Stati Uniti d’America con il 10,8% e la Cina con il 10,7%. In Cina i consumatori, ad ogni modo, continuano a preferire i brand locali come la casa automobilistica BYD.

Nello stesso periodo Volkswagen ha anche aumentato le sue quote, sempre nel segmento delle elettriche, nei diversi mercati internazionali. La regina delle vendite è la Volkswagen ID.4 (37.292), seguita dalla Volkswagen ID.3 (31.177) e, quindi, dall’Audi e-tron (25.794), Porche Taycan (19.822) e Volkswagen e-up! (17.890).