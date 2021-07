Mercedes passerà totalmente all’elettrico entro questa decade

Oggi Mercedes Benz ha annunciato il suo ultimo step dedicato all’elettrificazione di tutto il parco auto: l’azienda infatti, ha deciso che entro il 2030 abbandonerà definitivamente i motori endotermici.

In merito all’iniziativa, Ola Kallenius, Ceo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, ha dichiarato:

Il passaggio ai motori elettrici si sta velocizzando – specialmente per quanto riguarda il segmento di lusso, nel quale Mercedes-Benz fa parte. Il punto di rottura si sta avvicinando e noi saremo pronti appena il mercato passerà solo all’elettrico entro la fine della decade Faremo un importante riallocazione del capitale. Gestendo velocemente questa trasformazione salvaguardando il nostro target di profitto, garantiremo il successo di Mercedes-Benz.

L’azienda investirà 40 miliardi di euro nella tecnologia BEV tra il 2022 e il 2030. Nel 2025 inoltre, Mercedes-Benz introdurrà tre nuove architetture elettriche: MB.EA per auto “classiche”, AMG.EA per quelle sportive e VAN.EA per i veicoli commerciali. Salta subito all’occhio l’utilizzo di sigle, dove MB sta per Mercedes-Benz, AMG cita il marchio dedicato alle auto performance del brand, mentre VAN si collega all’idea dei furgoni, veicolo commerciale per eccellenza.

L’azienda inoltre costruirà 8 gigafactory nei prossimi anni per accomodare la produzione di ben 200 gigawatt di batterie, che saranno necessarie per le future auto elettriche.

Ovviamente l’operazione è pensata per avere molte sfaccettature: l’azienda vuole infatti collaborare con un nuovo partner europeo per sviluppare celle e moduli efficienti, così da mantenere l’Europa al centro del mercato delle auto anche nell’era dell’elettrico.

Ricordiamo come la Commissione Europea abbia messo come tetto massimo il 2035 per azzerare completamente l’emissione di CO2 delle auto, una sorta di blocco definitivo delle nuove auto a combustione, cosa che quindi sposterà l’asticella solo sull’elettrico.

Più stringente invece l’obbligo del governo inglese che ha scelto di bloccare le vendite di auto diesel e benzina entro il 2030.