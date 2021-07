Jeff Bezos ringrazia idipendenti di Amazon: “me l’avete pagato voi il biglietto per lo Spazio”

Jeff Bezos ha ringraziato i dipendenti di Amazon per il suo volo nello Spazio. "Siete stati voi a pagare per tutto questo". L'opinione pubblica non l'ha presa bene.

Dopo il suo volo ai margini dello Spazio bordo del New Sheppard, Jeff Bezos si è sentito in dovere di fare un ringraziamento molto speciale, peccato che abbia sollevato un polverone.

Voglio ringraziare tutti i dipendenti e clienti di Amazon, siete stati voi a pagare per tutto questo

Una dichiarazione che è stata giudicata di cattivo gusto e che ha ovviamente acceso l’astio e il livore della sinistra americana. Ma come, l’uomo più ricco del mondo che ammette di aver accumulato ricchezza grazie allo ‘sfruttamento’ dei suoi dipendenti? Probabilmente le sue intenzioni erano molto diverse, ma ciò che è arrivato al grande pubblico è stato grossomodo questo. Peraltro, il ringraziamento è stato accolto dalle grasse risate dei giornalisti in sala.

Bezos, poco prima del volo, aveva anche detto di sentirsi estremamente fortunato per le opportunità che ha ricevuto e di sentirsi un privilegiato per aver “vinto una lotteria chiamata Amazon”. Bezos aveva anche dato, in parte, ragione a chi contestava l’idea che un miliardario potesse spendere così tanti soldi per un volo nello Spazio quanto sulla Terra abbiamo ben altri problemi. «Dobbiamo fare entrambe le cose», aveva detto alludendo all’ovvio: investire sullo Spazio non esclude la possibilità di lavorare per risolvere i problemi del nostro pianeta.

Durante la conferenza stampa successiva al volo, Bezos ha anche ringraziato gli ingegneri e i lavoratori che hanno partecipato alla progettazione del razzo New Shepard, oltre che i tecnici che si sono assicurati della piena sicurezza delle operazioni di volo. Bezos ha anche ribadito il suo sogno di portare l’industria pesante nello Spazio.