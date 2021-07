Google fornirà spiegazioni sui risultati delle ricerche

Come confermato ufficialmente, una nuova feature in arrivo su Google permetterà di scoprire le motivazioni dietro i risultati di ricerca che appariranno.

Come riportato sulle pagine di The Verge, Google è attualmente al lavoro per implementare una feature davvero interessante, la quale potrà stuzzicare la curiosità degli utenti e rendere per molti la ricerca più agevole, visto che avranno modo di capire le motivazioni dietro alcuni risultati che la piattaforma fornirà per le ricerche.

Nello specifico, si tratta di più informazioni che verranno fornite dal motore di ricerca assieme ai risultati stessi, i quali serviranno per capire perché determinati contenuti sono stati selezionati e forniti in seguito all’argomento cercato.

Per riuscire a scoprire il tutto sarà sufficiente premere sull’apposita spunta per esaminare più dettagli, e leggere quanto verrà riportato dalla piattaforma. Sembra che dalle informazioni si riuscirà a comprendere fino a che punto le query inserite saranno consone ai termini di ricerca, al fine di riuscire anche se quanto riportato dai vari risultati sarà da ritenere attendibile.

Per il momento la novità è disponibile solamente in lingua inglese e negli Stati Uniti, ma come confermato l’obiettivo è quello di aprire questa nuova possibilità a tutti, il che permetterà anche di massimizzarne l’efficacia nel tentare di istruire gli utenti su come migliorare i risultati delle proprie ricerche.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, l’obiettivo di questa utile aggiunta è quella di rendere il sistema delle ricerche di Google più familiare per coloro che non conoscono bene quello che avviene “dietro le quinte” nel momento in cui una data ricerca parte e i risultati arrivano nel giro di pochi secondi su schermo. Il tutto serve inoltre per suggerire ulteriori termini da utilizzare per argomenti correlati e più precisi che potrebbe essere necessario ricercare in futuro, specialmente nel caso in cui ii risultati non riuscissero a essere sufficienti per le esigenze dell’utente.