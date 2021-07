Fast and Furious – Dwayne Johnson sulle parole di Vin Diesel: “Mi fanno ridere, gli auguro il meglio senza di me”

I litigi sul set di Fast and Furious tra Dwayne Johnson e Vin Diesel sono stati elemento di tante discussioni, e lo stesso Vin Diesel ci è tornato di recente, spiegando di aver utilizzato una sorta di “fermezza a fin di bene”. Ma Dwayne Johnson non ci sta, ed ha replicato alle parole di Vin Diesel dicendo che, semplicemente, gli fanno ridere.

Ecco cosa ha detto Dwayne Johnson:

Quelle sue parole mi hanno fatto ridere tanto, come credo che abbiano fatto ridere un po’ tutti. Gli auguro però tutto il meglio, sia per Fast and Furious 9, che per il 10 e l’11, tutti film che faranno senza di me.