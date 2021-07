Emily Blunt non ha voglia di fare film sui supereroi

Emily Blunt ha dichiarato che non ha voglia di fare film di supereroi, anche se ha ammesso che per tanti appassionati si tratta di una sorta di religione.

Emily Blunt sarà la protagonista di Jungle Cruise, ed è già apparsa di recente al cinema in A Quiet Place 2, ma di certo pare che non la vedremo comparire in un film sui supereroi. Intervistata di recente l’attrice ha dichiarato che non muore dalla voglia di fare lungometraggi del genere.

Ecco le parole di Emily Blunt sul suo non desiderio di fare film sui supereroi:

So che questo tipo di lungometraggi per molte persone rappresentano una sorta di religione, ma a me non attirano alla stessa maniera. Non ho questo desiderio così forte di vestire i panni di un supereroe.

Gli appassionati però ricordano la Blunt come interprete di un altro personaggio iconico, anche se non si tratta di supereroi: stiamo parlando di Mary Poppins. Certo è però che in passato l’attrice è stata vicina a lavorare in un film di supereroi, ovvero Iron Man. Le fu, infatti, offerta la parte di Black Widow.