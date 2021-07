Dune: il main trailer del film di Denis Villeneuve

Ecco il main trailer di Dune, il film di fantascienza di Denis Villeneuve che verrà presentato in anteprima al Festival di Venezia.

Tutti gli appassionati di fantascienza non vedono l’ora di gustarsi al cinema l’adattamento di Dune di Denis Villeneuve, e per aumentare l’acquolina in bocca è stato diffuso il main trailer ufficiale, che mostra diverse nuove scene e momenti del lungometraggio.

Ecco il main trailer di Dune.

Nel film compariranno Timothee Chalamet nei panni di Paul Atreides, il Duke Leto Atreides interpretato da Oscar Isaac, Lady Jessica nei cui panni si è calata Rebecca Ferguson. E poi ci sono Zendaya nel ruolo di Chani, Javier Bardem come Stilgar, Jason Momoa come Duncan Idaho e Josh Brolin come Gurney.

Questa è la sinossi del film:

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

Ricordiamo che Dune verrà presentato in anteprima al Festival di Venezia, ed arriverà al cinema in Italia dal 16 settembre.