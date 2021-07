Assassin’s Creed: The Ming Storm e Watch Dogs: Legion Day Zero arrivano in Italia

Panini Comics e Asmodee Italia annunciano l’arrivo di Assassin’s Creed: The Ming Storm e Watch Dogs: Legion Day Zero, due nuovi romanzi che andranno ad arricchire ed espandere il già ricco universo di Assassin’s Creed e di Watch Dogs: Legion, tra i più apprezzati e noti titoli sviluppati da Ubisoft.

I fan dei due titoli potranno dunque scoprire di più sulle varie storie tratte dal loro franchise preferito grazie all’imminente arrivo dei romanzi – editi negli USA da Aconyte , la divisione romanzi di Asmodee Entertainment – che ne esaltano ancora di più la narrativa, espansa ormai su più formati (racconti, fiction illustrate e opere digitali).

Scritto dall’autore di best seller Yan Leisheng, Assassin’s Creed: The Ming Storm, disponibile dal 18 novembre 2021, racconta la storia di Shao Jun, già comparsa nel gioco Assassin’s Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin’s Creed: Embers. Un’assassina che vive nella Cina del XVI secolo e che è costretta a fuggire in Europa dove si addestra alla corte di Ezio Auditore, in attesa di tornare in patria per riprendere ciò che è suo di diritto.

Assassin’s Creed: The Ming Storm è il primo libro di un’avvincente trilogia per Panini Comics che farà luce su nuovi aspetti del mondo degli Assassini e che permetterà a tutti gli appassionati del videogioco di approfondire la conoscenza di Shao Jun e del suo mondo.

Day Zero – in uscita il 25 novembre 2021 – è il romanzo prequel agli eventi del videogioco Watch Dogs: Legion. In una Londra cupa e distopica, sinistre forze in lotta per il controllo della nazione vengono contrastate da un gruppo segreto di attivisti e hacker noto come “DedSec”. Scritto dagli autori inglesi James Swallow e Josh Reynolds e in uscita per Asmodee Italia, il romanzo racconta di un aspirante hacker, il fattorino Olly Soames, che dopo aver assistito a un efferato omicidio rimane immischiato in un complotto. Olly non è il solo nei guai, in Day Zero vengono raccontate le storie di altre tre persone coinvolte in un losco giro criminale che minaccia di gettare nel caos la città…

Per maggiori informazioni sui due romanzi, vi invitiamo a visitare i canali social ufficiali di Panini Comics e di Asmodee Italia.

