XLoader: il “Malware as a Service” si fa strada fra i Mac

Come confermato sulle pagine di Check Point Research, il malware XLoader è attualmente in circolazione nel Dark Web ed è in grado di insidiarsi anche nei Mac.

Un nuovo pericolo è in agguato per gli utenti Mac, i quali potrebbero inconsapevolmente essere in pericolo e sorvegliati da parte di hacker pronti a reperire le loro credenziali di ogni tipo. Nello specifico, si tratta di un problema scaturito dall’evoluzione di un malware che ha già registrato moltissime vittime su piattaforme Windows nel corso degli anni, e che è adesso diventato un vero e proprio software multipiattaforma, funzionante e pericoloso allo stesso modo.

Parliamo di XLoader, il quale si è evoluto dopo essere nato con il nome di Formbook, e come confermato da Check Point Research può attualmente essere acquistato con – relativa – facilità sul dark web per una cifra imbarazzante. Più che di acquisto però, si parla di un vero e proprio abbonamento mensile, che per 49$ ogni 30 giorni permette l’utilizzo del malware in pochi semplici passi.

Con un termine quasi scherzoso, le pagine di Check Point Research hanno definito XLoader un “Malware as a Service“. All’infuori della quota da versare ogni mese, viene specificato che c’è un’ulteriore somma di denaro necessaria per utilizzare i server della società madre di XLoader, la quale non è attualmente nota.

Anche se permette di accedere ai Mac e di reperire pressoché ogni tipo di informazione, questo non è in grado di installarsi autonomamente, ed è quindi necessario che l’utente conceda le giuste autorizzazioni per permettergli di funzionare correttamente. Ovviamente, il tutto viene fatto con sistemi ingannevoli che puntano a rendere la richiesta dei permessi all’apparenza innocua, anche se come confermato si tratta di un software veramente pericoloso.

Ovviamente, rimane consigliato per tutti gli utenti il tenersi alla larga da siti poco sicuri che potrebbero infettare il computer con questo – come altri – virus indesiderati, in grado di compromettere l’integrità del sistema e arrecare danni a chi lo utilizza.