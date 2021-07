Una famiglia mostruosa: poster e foto della commedia horror di Volfango De Biasi

Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Paolo Calabresi (con la partecipazione di Barbara Bouchet e Pippo Franco) sono i protagonisti di Una famiglia mostruosa, bizzarra commedia horror italiana diretta da Volfango De Biasi.

Questa la sinossi del film:

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Da quel che possiamo vedere e leggere si tratta di una pellicola decisamente inusuale per il mercato italiano, e la mente non può che volare alla Famiglia Addams, a Hotel Transylvania e a Ransie la strega: restiamo ora in attesa del trailer per vedere se i toni saranno effettivamente tanto farseschi, se ci saranno inserti musicali e, magari, anche qualche effetto buffamente truculento (improbabile).

La pellicola, una produzione Italian International Film con Rai Cinema prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, arriverà nei cinema il prossimo 25 novembre.

