Spider-Man: No Way Home – Charlie Cox salta una convention perché impegnato sul set del film?

Charlie Cox non apparirà al Celebrity Fan Fest ad agosto perché impegnato sul set di un film misterioso, che si tratti di Spider-Man: No Way Home?

Dopo che diversi mesi fa si era diffuso il rumor riguardante un’apparizione di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, ora sembra che le voci siano pronte ad aumentare, considerando che l’attore salterà una convention già pianificata per il 6 e 7 agosto perché dovrà recarsi sul set di un film non specificato, che in molti pensano possa essere Spider-Man 3.

Qui sotto trovate il post del Celebrity Fan Fest che annuncia la cancellazione dell’apparizione di Charlie Cox, che ha scatenato il rumor sulla sua apparizione in Spider-Man: No Way Home.

GOOD NEWS and some SAD NEWS!

THE GOOD NEWS:

Tomorrow (Wednesday 7/21) we will make a NEW GUEST ANNOUNCEMENT for Saturday August 7th and Sunday August 8th.

This is a very positive announcement and we think fans will be very excited about this new guest being added to #CFF2021. pic.twitter.com/L2eZC3YWP4 — Celebrity Fan Fest (@CelebFanFest) July 20, 2021

Il tutto è amplificato dal fatto che gli impegni sul set di Charlie Cox già noti, compreso il film drammatico Kin, avrebbero già concluso la produzione. Inoltre, l’idea per diversi appassionati potrebbe essere quella che Cox, se non in Spider-Man: No Way Home, potrebbe comunque apparire su un set dei Marvel Studios, ed in questo caso sarebbe quello di She-Hulk, di cui si vociferava una sua possibile presenza.

Tanti appassionati vorrebbero rivedere l’attore vestire di nuovo i panni di Daredevil, considerando che la serie è stata cancellata da Netflix dopo tre stagioni, mentre erano in molti a desiderarne ancora la produzione. Vedremo se Charlie Cox rientrerà nel mondo Marvel dalla porta più grande, quella dell’MCU.