OLD: nuova featurette dal dietro le quinte del film di M. Night Shyamalan

L'isola dove si svolgono le vicende di OLD è protagonista del nuovo video dietro le quinte rilasciato da Universal.

Non solo gli esseri umani sono protagonisti di OLD, il nuovo film di M. Night Shyamalan nelle sale da oggi: un vero co-protagonista è la misteriosa isola su cui si svolge l’azione. Il regista e il cast ci portano alla scoperta delle tante difficoltà che hanno dovuto affrontare per girare una pellicola così logisticamente complessa.

Questa la sinossi del film:

Questa estate, l’eclettico cineasta M. Night Shyamalan ci riporta al cinema a scoprire un intrigante thriller su una famiglia che, durante una vacanza in una località tropicale, scopre che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Il film è interpretato da un notevole cast internazionale che include il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

