Nothing Ear (1): rivelato il case minimal delle cuffie true-wireless

Ci avviciniamo sempre di più alla fatidica data di presentazione delle attese Nothing Ear (1), primo prodotto della nuova compagnia di Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. In queste ore è stato rivelato ufficialmente il case delle cuffie, che ovviamente garantirà anche la ricarica delle stesse.

È perfettamente trasparente, con un design accattivante — in perfetta sintonia con quella che è la filosofia trendy e minimal del nuovo brand. Il case è dotato di una porta USB-C per la ricarica e a sua volta ricarica via wireless le cuffie Nothing Ear (1), una volta inserite al suo interno. La batteria è da 570mAh.

Dieci minuti di ricarica dovrebbero garantire alle cuffie un’autonomia di 6 ore, che salgono ad otto ore se si decide di disattivare la cancellazione attiva del rumore. Le cuffie, come aveva rivelato a suo tempo Carl Pei, dovrebbero costare 99€ e saranno vendute anche in Europa.

Nothing ear (1) has:

Wireless charging

Up to 24 hour battery life with ANC on (and case)

570 mAh case battery

Fast charging, 10 mins for 6 hours with ANC on

New pics of case, too! 👇 pic.twitter.com/1HKhajyGJP

— Adam Conway (@AdamConwayIE) July 20, 2021