iPhone 13: in arrivo una versione da 1TB di memoria?

Sono passati ormai molti mesi da quando a febbraio abbiamo sentito parlare di 1TB di memoria per gli iPhone 13, i quali sembra possano giungere già nel 2021. Il tutto venne approfondito dagli analisti di Wedbush, che in queste ore sono tornati a parlare della propria precedente dichiarazione, ribadendo alcuni dettagli anche a distanza di mesi, il che suggerisce che quanto affermato potrebbe infine rilevarsi vero con buone probabilità.

Fino a oggi gli iPhone non si sono spinti così in la per quanto concerne la capienza della memoria, e si tratterebbe di conseguenza di una scelta piuttosto ambiziosa e interessante, anche se semplicemente dovuta all’avanzare dei tempi e alla richiesta di più memoria da parte degli utenti. Tuttavia, abbiamo già potuto ammirare dispositivi da 1TB di memoria targati Apple per gli iPad di fascia alta.

Stando agli analisti Wedbush, la novità sarebbe suggerita da una catena di approvvigionamento, e nonostante la smentita recentemente arrivata da TrendForce, sembra sempre più certo che la nuova linea di iPhone offrirà il doppio di memoria rispetto ai modelli da 512GB che abbiamo visto fino a oggi. Stando alle stesse dichiarazioni, pare che i tempi di lancio della nuova linea saranno normali, e che i nuovi modelli giungeranno durante la terza settimana di settembre.

Resta ancora da capire se il tutto risulterà vero in seguito a una dichiarazione ufficiale da parte di Apple, probabilmente particolarmente vicina, e nel corso delle prossime settimane avremo forse modo di capire quale sia il parere dell’utenza in merito a dispositivi che offrono questo quantitativo di memoria. Anche se si tratterebbe probabilmente di una novità non relativa a tutti i modelli, non è detto che la manovra possa portare beneficio all’azienda di Cupertino, ma potremo scoprirne di più solo in seguito all’eventuale ufficializzazione delle informazioni contenute nel report.