Instagram aggiunge la traduzione automatica per le storie

Instagram continua ogni giorno ad ampliare la sua offerta, in quanto l’app punta a rimanere salda fra le major del settore per quanto concerne il mondo dei social network. Una nuova feature arrivata punta ad aiutare molti utenti a fruire dei contenuti contenuti condivisi grazie alle storie, le quali adesso possono essere lette e comprese da tutti con molta più facilità, grazie al sistema implementato ufficialmente in maniera gratuita.

La nuova opzione permette di tradurre automaticamente del testo in delle storie, come confermato ufficialmente, grazie a un pulsante che permette di leggere un riquadro in cui le scritte vengono adattate nella lingua che si preferisce, al fine di essere comprese da tutti. Si tratta di una novità che punta ad abbracciare tutti gli account in maniera globale, e supporta attualmente un totale di oltre 90 lingue.

Come ripreso dalle pagine di The Verge, Instagram ha aggiunto le traduzioni automatiche per commenti, caption e bio già nel 2016, ma nonostante l’introduzione delle storie dopo solo un mese la novità è arrivata solamente nella giornata di oggi.

C’è inoltre un’ulteriore buona notizia non in realtà confermata dall’azienda, ma accennata e presumibilmente in arrivo nel breve futuro, speriamo questa volta in meno di 5 anni. È stato infatti confermato che “attualmente” le traduzioni riguardano solamente i testi, e che gli audio resteranno per ora quindi nelle lingue originali in ogni caso. Tuttavia, ciò implica che la piattaforma sta già pensando a come fare un passo avanti in tal senso ed evolvere la sua feature anche per l’audio delle Storie.

Purtroppo potremo scoprire di più in merito solo quando la novità verrà confermata e introdotta nel palinsesto di feature che Instagram può vantare, mentre Instagram avrà modo di raccogliere anche feedback per quanto concerne la nuova aggiunta appena arrivata.