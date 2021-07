eFootball PES 2022: il trailer del gioco Konami che sarà rivoluzionario e gratuito

Si prospetta come una vera e propria rivoluzione il lancio di eFootball PES 2022, il videogioco di Konami che presenterà parecchi cambiamenti rispetto al passato, e che sarà gratuito al lancio: da poco è stato diffuso un trailer che illustra la roadmap del progetto.

Qui sotto trovate il primo trailer di eFootball PES 2022.

Il gioco è stato realizzato grazie a Unreal Engine di Epic Games, ed ha il proposito di arrivare alle console di nuova generazione, ma senza escludere Xbox One e Play Station 4. eFootball PES 2022 sfrutterà una nuova tecnologia che è stata presentata nel trailer da giocatori che hanno lavorato alla sua produzione, come Andrés Iniesta e Gerard Piqué, coinvolti come consulenti ufficiali per il gioco offensivo e difensivo.

Tra le nuove tecnologie presentate ci sarà quella del Motion Matching, che consentirà di ottenere un numero di animazioni quattro volte superiore rispetto al passato, portando ad un realismo mai visto fino ad ora in un gioco dedicato al calcio.

eFootball PES 2022 sarà un videogioco itinerante, ovvero che si svilupperà a mano a mano che andrà avanti la stagione, e che permetterà scontri anche tra console di diverse generazioni (ad esempio Play Station 5 vs Play Station 4, e Xbox Series X|S vs Xbox One).

Tra gli ambasciatori globali del videogioco ci saranno Lionel Messi e Neymar Jr., due dei più forti giocatori di sempre. Mentre tra le squadre fidelizzate al titolo ci saranno FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club. eFootball PES 2022 sarà lanciato all’inizio dell’autunno e sarà disponibile solo in digitale.