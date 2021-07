Clubhouse fa un passo avanti, l’app non è più su invito

Come confermato nella giornata di oggi, Clubhouse non è più disponibile solamente su invito, e gli utenti possono ora accedervi con molta più facilità.

Dopo un inizio a dir poco scoppiettante, in cui Clubhouse è riuscito a ottenere moltissimo seguito da parte dell’utenza per via del suo sistema particolare, la piattaforma è pronta per spalancare le sue porte con una novità che permetterà a sempre più persone di far parte dell’iniziativa.

Come confermato dai co-fondatori Paul Davison e Ronah Seth nella giornata di oggi, l’applicazione non è più basata sugli inviti. Circa 10 milioni di persone sono attualmente in lista d’attesa, ha spiegato una spokeperson, e verranno aggiunti nell’applicazione pian piano nel tempo. Tuttavia, a partire da oggi le nuove registrazioni potranno sin da subito accedere al sistema, che adesso è stato rinfrescano da una nuova icona dell’app e da un nuovo logo.

Come spiegato, le limitazioni di Clubhouse constatate da tutti fino a oggi sono state dovute alla necessità di non far collassare su sé stesso il sistema, che restando contenuto è riuscito a gestire al meglio la mole di persone che ha partecipato all’iniziativa, evitando problemi e garantendosi una crescita moderata e graduale.

Di seguito la dichiarazione del blog ufficiale di Clubhouse in merito al nuovo sistema:

Il sistema degli inviti è stato un importante passo nella nostra storia iniziale. Aggiungendo persone in massa, incontrando nuove facce ogni settimana nei nostri Wednesday Orientations e parlando con la community ogni domenica nel Town Hall, siamo stati in grado di far crescere Clubhouse in maniera misurata, non rompendo il sistema grazie al modo in cui l’abbiamo scalato.

Recentemente la piattaforma di Clubhouse è stata migliorata grazie all’arrivo di un’attesa feature, ovvero i messaggi privati di Backchannel, grazie ai quali l’iniziativa si è “spostata” rispetto alla semplice comunicazione audio che ha abbracciato nelle sue prime fasi di vita. Vi abbiamo parlato approfonditamente dell’aggiornamento nel testo che potete consultare accedendo al seguente link.