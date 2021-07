The Last Duel: il trailer del film con Adam Driver, Matt Damon e Jodie Comer

Il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel, uscirà il 15 ottobre, e nel frattempo è stato diffuso il trailer dedicato.

I 20th Century Studios hanno rivelato il trailer del film The Last Duel, che ha come protagonisti Adam Driver, Matt Damon e Jodie Comer, e che è diretto da Ridley Scott. Al centro della storia ci sono le vicende veramente accadute di un duello svoltosi nel 14esimo secolo in Francia. Si tratta dell’ultimo duello che sia stato mai autorizzato.

Qui sotto trovate il trailer di The Last Duel.

La storia racconta di Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici che diventano rivali subito dopo che la moglie di de Carrouges, Marguerite, viene aggredita da Le Gris. Quando quest’ultimo verrà accusato in pubblico, de Carrouges dovrà difendere l’onore della moglie e condurre una battaglia che si risolverà solo con la morte di uno dei due.

Matt Damon vestirà i panni di Jean de Carrouges, mentre Driver interpreterà Jacques Le Gris, e Jodie Comer sarà Marguerite de Carrouges. The Last Duel ha tra gli altri protagonisti Ben Affleck nei panni del conte Pierre d’Alençon.

La sceneggiatura è stata realizzata da Nicole Holofcener, Affleck e Damon, ed è basata sul libro The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France by Eric Jager. Il film è prodotto da Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Holofcener, Damon, e Affleck, assieme a Kevin Halloran, Drew Vinton, e Madison Ainley che faranno da produttori esecutivi.

Il film uscirà il 15 ottobre.