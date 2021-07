Spirit – Il Ribelle: il co-regista Ennio Torresan terrà un panel online gratuito al VFXRIO

VFXRIO Live si appresta a lanciare, il 24 Luglio la sua terza edizione digitale del 2021 con un incontro che vedrà ospite del Festival Ennio Torresan, eclettico regista di film d’animazione (recentissimo l’esempio di Spirit – Il Ribelle) e storyboard artist, membro della Academy of Motion Picture Arts and Science.

Nel talk Creatività e Storytelling in animazione, Ennio Torresan parlerà delle principali trasformazioni tecnologiche che hanno impattato l’animazione negli ultimi 30 anni e racconterà come lo studio Dreamworks ha affrontato la sfida della pandemia Covid- 19 nella realizzazione del nuovo capitolo di Spirit.

Torresan ha collaborato alla realizzazione di corti, film e serie animate che vanno dai blockbuster al cinema indipendente, tra cui la serie tv Nickelodeon Spongebob, di cui è stato autore e story-director, numerosi successi firmati DreamWorks per i quali ha ricoperto il ruolo di storyboard artist (Kung Fu Panda, Madagascar, Baby Boss, Megamind…), fino alla regia del film d’animazione indipendente Until Sbornia Takes Us Apart e al recente Spirit – Il Ribelle, ultimo successo DreamWorks che Torresan ha co-diretto con Elaine Bogan.

Una carriera di oltre trent’anni che ha reso Torresan testimone dei principali cambiamenti tecnologici e di linguaggio nel mondo dell’animazione, dall’analogico al digitale. Nel corso del webinar ospitato da VFXRio, l’artista ripercorrerà questa evoluzione partendo proprio dal suo primo corto animato, El Macho, realizzato interamente su carta, passando per l’animazione digitale in 2D e in 3d, fino alla nuova sfida posta dal Covid-19: la realizzazione di un progetto d’animazione lavorando da remoto.

L’incontro sarà anche un’occasione per scoprire da vicino il processo creativo che partendo dalla storia, la componente principale di ogni film, porta alla realizzazione dello storyboard: l’appuntamento (completamente gratuito) è a quest’indirizzo. L’evento sarà in lingua inglese e portoghese.

Leggi anche: