PlayStation 5 Digital: la nuova revisione peserà di meno

Sono passati oltre 6 mesi da quando PlayStation 5 è arrivata sul mercato, proponendosi nella sua versione base e in quella Digital, che con un prezzo di 100€ ridotto non presenta un lettore per i dischi e si affida unicamente sulla memoria della console per giochi e ulteriori contenuti. Dal lancio, non abbiamo ancora ricevuto novità relative a ulteriori modelli, fra la chiacchierata versione Pro di cui si è parlato prima del day ed eventuali revisioni per le solite Slim scelte per le scorse generazioni.

Tuttavia, quest’oggi sono emersi i primi dettagli in merito a una primissima revisione di PlayStation 5 Digital Edition, non certamente rivoluzionaria, ma che inizia fin da subito a migliorare l’infrastruttura della piattaforma dopo i primi feedback raccolti. Nello specifico, si parla di un modello che pesa 300 grammi in meno, passando quindi dai 3,9 Kg totali ai 3,6 Kg, e che presenterà una vite diversa svitabile anche manualmente grazie alla nuova superficie.

Per ora sono come accennato piccolezze, ma potrebbe trattarsi dei primi passi in merito alle grosse revisioni della nuova ammiraglia di Sony. Nonostante il comparto titoli della piattaforma si stia già arricchendo da mesi, c’è da dire che la carenza di scorte ha rallentato notevolmente il lancio di PlayStation 5, visto che moltissimi utenti non riescono ancora a mettere le mani su un modello, seppur disposti a pagarlo a prezzo pieno. Di conseguenza, è possibile che vere e proprie nuove versioni si facciano attendere più del dovuto, ma potremo scoprire di più in merito solo non appena il colosso nipponico ci aggiornerà sulla situazione.

