PlayStation 5 e Xbox Series X testate da Digital Foundry su un CRT di 18 anni, ecco il risultato

Vuoi per accontentare la curiosità di chi ha nostalgia delle vecchie tecnologie, vuoi per testare come queste possono comportarsi a contatto con le novità del mercato, Digital Foundry si è trovata a testare un CRT high-end con PlayStation 5 e Xbox Series X, per poi spiegare al mondo quanto riscontrato.

Parliamo di un Sony GDM-FW900, forse il miglior CRT attualmente acquistabile, che nonostante i suoi 18 anni e 42kg riesce ancora a dire la propria con le console next-gen di Sony e Microsoft. Parliamo di un monitor da 24 pollici 2560×1600 in 16:10 e 60Hz, che possono aumentare abbassando la risoluzione per giocare a frequenze maggiori e ammirare un risultato più fluido (ma meno definito) su schermo.

Grazie agli adattatori da HDMI a VGA il Sony GDM-FW900 ha potuto trasmettere dei giochi next-gen a risoluzione 1080p con 60Hz. La prima cosa che i colleghi di Digital Foundry ci hanno fatto notare è che i CRT non soffrono di uno scaling della risoluzione come i monitor moderni, grazie alla diversa tecnologia di visualizzazione rispetto alle tecnologie più moderne. A favore della vecchia guardia c’è anche la visualizzazione delle immagini in movimento, che nonostante i miglioramenti negli anni vengono ancora leggermente sfocate, specialmente per modelli che non godono di tecnologie come Motion Pro di LG, al contrario di quanto succede con i CRT.

Nonostante un risultato finale affascinante e piuttosto godibile, anche per chi è abituato ai pannelli attuali, c’è da dire che la spesa di un pannello come il Sony GDM-FW900 può risultare davvero esagerata, specialmente considerando che CRT come questo vengono ancora sfruttati dagli appassionati.

Per ottenere il migliore risultato servirebbe poi eseguire una calibrazione particolarmente aggressiva, il che non risulta facile. Le tecnologie attuali riescono senza dubbio a sfruttare meglio le potenzialità della next-gen, ma esperimenti come questo mostrano come i monitor di fascia alta, anche a distanza di anni quasi 20 anni, possono ancora dar vita a risultati unici e affascinanti.

