Malignant: il trailer del nuovo film di James Wan

Dopo aver diretto Aquaman (e considerando che da poco è di nuovo sul set di Aquaman 2), James Wan si è rituffato nell’horror, ed ha diretto Malignant, il lungometraggio che uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il 10 settembre, e di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Questo è il trailer di Malignant.

Il film è uno slasher con elementi soprannaturali. Al centro della storia c’è il personaggio di Madison, che si ritrova ad essere continuamente paralizzata da visioni di uccisioni scioccanti che avvengono durante i suoi sogni, e la situazione diventerà ancora peggiore quando scoprirà che quelle stesse visioni corrispondono a drammatiche realtà.

Il cast include tra i protagonisti Maddie Hasson, Mckenna Grace, Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Ingrid Bisu, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie. Malignant è prodotto dalla Warner Bros. assieme alla New Line Cinema.

Lo stesso James Wan ha dichiarato sul progetto:

Sono molto entusiasta per questo film. Non so nemmeno come descriverlo. Volevo fare qualcosa di originale e diverso.