Malignant: il nuovo film di James Wan sarà R-Rated

Il nuovo film di James Wan, intitolato Malignant, è stato classificato R-Rated, e rappresenterà un ritorno ai lungometraggi horror indipendenti per il regista.

Così come era prevedibile anche il nuovo film di James Wan ha ottenuto una classificazione R-Rated: stiamo parlando di Malignant, e si tratta anche questa volta di un film horror.

Secondo quanto specificato da MPAA il film è R-Rated a causa:

della forte violenza e del tasso d’orrore, e per le immagini raccapriccianti.

Del resto già James Wan aveva parlato nel 2019 di questo progetto come di un thriller violento e indipendente, un ritorno alle radici insomma per il creatore della saga di Saw.

Ci sono state un po’ di speculazioni sul mio prossimo progetto- aveva detto Wan- e sono super eccitato all’idea di tornare alle mie radici da filmmaker indipendente con un thriller vietato ai minori. Si tratta di un horror originale con effetti da vecchia scuola e senza green screen.

I protagonisti di Malignant saranno Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu e McKenna Grace. Bisu ha scritto il film assieme a Wan, ed i due faranno da produttori assieme a Michael Clear della Atomic Monster.