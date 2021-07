Joe Exotic: le prime foto di John Cameron Mitchell nei panni di Tiger King

Il progetto Amazon con protagonista Nicolas Cage è stato infine cassato, ma la serie biopic ispirata alla vita di Joe Exotic -singolare e a dir poco controverso personaggio americano reso noto al mondo dalla docuserie Tiger King di Netflix- sta per diventare realtà grazie a Peacock, che sta realizzando il progetto con John Cameron Mitchell nel ruolo principale.

Hear me roar! Tiger King actor John Cameron Mitchell transforms into Joe Exotic on set of Peacock series https://t.co/bQfm6Ytq24 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 16, 2021

John Cameron Mitchell is unrecognizable as he slips into character as Joe Exotic on the set of Peacock's Tiger King adaptation https://t.co/ltTvn2V89A — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 19, 2021

Non sappiamo quanto la serie seguirà gli iter lavorativi, sentimentali e giudiziari del Tiger King e quanto tenterà a romanzare ulteriormente una storia già di per sé larger-than-life, ma possiamo farci un’idea preliminare di quello che ci aspetta dalla lista interpreti, che vede in primo piano Kate McKinnon nel ruolo dell’acerrima “rivale” in affari Carole Baskin e in più, nei rispettivi ruoli, Brian Van Holt/John Reinke, Nat Wolff/Travis Maldonado, Sam Keeley/John Finlay, Kyle MacLachlan/Howard Baskin, Lex Mayson/Saff, Dean Winters/Jeff Lowe e William Fichtner/Rick Kirkham.

Leggi anche: