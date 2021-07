Quello del padre putativo sta diventando un ruolo ricorrente per David Harbour: dopo il detective Jim Hopper di Stranger Things, ora è Alexei Shostakov, ovvero Red Guardian, in Black Widow, prequel dedicato a Vedova Nera con Scarlett Johansson di nuovo nei panni dell’Avenger. Nelle sale italiane dal 7 luglio e dal 9 luglio su Disney Plus (con accesso VIP), il film diretto da Cate Shortland racconta i fatti immediatamente successivi a ciò che abbiamo visto in Captain America: Civil War.

Alexei cresce Natasha Romanoff come fosse sua figlia nell’Ohio di metà anni ’90, insieme a Melina Vostokoff (il premio Oscar Rachel Weisz). Con loro c’è anche la piccola Yelena (Florence Pugh). Scoperta, la “famiglia per caso” viene improvvisamente riportata nel paese natale, con le ragazze costrette a diventare Vedove Nere: soldatesse a cui viene asportato l’apparato riproduttivo per dedicarsi esclusivamente a combattere.

Secondo quanto dice Alexei, il suo alter ego Red Guardian è l’equivalente russo di Captain America: figura da cui è ossessionato. Così come dalla sua action figure. Personaggio a cui è destinato il maggior numero di battute in Black Widow, il guerriero di David Harbour ha riscosso molte simpatie e c’è già chi lo vorrebbe protagonista di una serie o un film a lui dedicati. Lo abbiamo incontrato via Zoom, insieme alla regista Cate Shortland.

Intervista a David Harbour

Black Widow: chi è il leader migliore, Red Guardian o Cap?

Alexei è piuttosto ossessionato da Captain America. Secondo te chi è il leader migliore: Alexei o Cap?

David Harbour:

Dai, è una domanda ingiusta! Purtroppo, se hai visto il film, sai che Alexei non è proprio il miglior leader del mondo. Ma credo che abbia un’incredibile determinazione. È disposto a fare qualsiasi cosa, ha un cuore incredibile. In effetti anche Captain America ha queste qualità. Che posso dire? Alexei ha una pancia molto più grande di Captain America. Penso che debba contare qualcosa.

È anche molto orgoglioso della sua action figure. La ami anche tu?

David Harbour:

Lo è, vero? È divertente: adesso ho un po’ di action figures, è così strano! Ho tutte quelle di Stranger Things, quella di Red Guardian, quelle di Hellboy. Le persone mi dicono che deve essere fico avere le proprie action figures, ma non ho davvero la mia action figure. Red Guardian e Jim Hopper ce l’hanno. Vedo il personaggio nello stesso modo in cui lo vedono gli spettatori. So che li ho interpretati io, ma quando li vedo sullo schermo penso: guarda quel personaggio! Mi distacco da loro quando smetto di interpretarli.

Mi è piaciuta molto la metafora delle lucciole: quanto è importante accendere una luce anche se è piccola come quella di una lucciola?

Cate Shortland:

Avevo quell’idea in mente fin dall’inizio. L’idea che lei è morta ma il suo spirito, la sua luce sono ancora con noi. La sua anima continua a vivere.

Black Widow è in sala e su Disney Plus dal 9 luglio.